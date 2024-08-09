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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.01元，其中最高估值6.4元，最低估值1.85元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.4(6.4)8.0112.15
最低值1.85(1.85)4.035.97
平均值2.8(2.88)6.359.37
中位數2.01(2.43)7.1610.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,690,00040,941,79051,405,720
最低值31,014,03036,404,55039,794,790
平均值31,878,60038,235,36043,548,440
中位數32,020,00038,012,49042,174,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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