鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.01元，其中最高估值6.4元，最低估值1.85元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.4(6.4)
|8.01
|12.15
|最低值
|1.85(1.85)
|4.03
|5.97
|平均值
|2.8(2.88)
|6.35
|9.37
|中位數
|2.01(2.43)
|7.16
|10.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,690,000
|40,941,790
|51,405,720
|最低值
|31,014,030
|36,404,550
|39,794,790
|平均值
|31,878,600
|38,235,360
|43,548,440
|中位數
|32,020,000
|38,012,490
|42,174,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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