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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至62元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由64元下修至62元，調降幅度3.13%。其中最高估值86元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立8位、保守悲觀3位。

台塑(1301-TW)今(9日)收盤價為54.8元。近5日股價下跌4.36%，相關塑膠工業近5日下跌4.22%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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