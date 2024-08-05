台光電上半年EPS12.83元 7月營收57.81億元再創新高年增58%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 17:16

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專業 CCL(銅箔基板) 廠台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，在市場的旺季需求之下，2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高，月增 10.2%，年增 58.58%，2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元，年增率 69.1%，台光電第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺 41.41 億元，每股純益 12.83 元。

台光電 在 2024 年第二季營收 154.49 億元，毛利率 27.41%，季減 1.56 個百分點，年減 0.1 個百分點，稅後純益 24.3 億元，季增 9.33%，年增 1.16 倍，每股純益為 7.08 元；台光電 2024 年上半年營收達 283.5 億元，毛利率 28.12%，年增 3.35 個百分點，2024 年上半稅後純益 41.41 億元，年增 1.8 倍，每股純益高達 12.83 元。

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台光電指出，台光電以著多年世界第一的高端 HDI 材料技術將此延伸跨入高速材料領域，在短短三年即成為全球高速材料市佔率第一的領導廠商，隨著客戶群的增加及產品材料出貨倍數增加，預期市占率仍會持續擴增。

台光電指出，隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，業者對於 800G 交換器提供高傳輸速度的需求日益增加，台光電延續在 400G 交換器低損耗材料的技術暨市場領先地位，率先出貨給國際一線大廠，並持續增加在 800G 交換器低損耗材料的市場份額。

展望未來，美系大廠第三季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求高台光電指出基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，決定加大明年產能擴充至成長 20% 以上。

台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會也通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光電集團在未來幾年提供新的成長動能。