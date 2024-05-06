CCL廠2024年首季EPS 聯茂 0.42元、台光電5.76元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 14:51

雖然第一季爲市場淡季，但銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (6) 日公布的 2024 年的首季財報表現仍佳，第一季稅後純益 1.54 億元，年增 1.08 倍，每股純益達 0.42 元。

而先前公布第一季財報的 CCL 廠台光電 (2383-TW) 2024 年第一季營收創新高，單季稅後純益高達 19.78 億元，與上一季相當，年增 3.12 倍，創史上最靚淡季獲利，每股純益達 5.76 元。

而聯茂 2024 年第一季財報，營收 61.55 億元，毛利率 12.74%，季減 1.4 個百分點，年增 2 個百分點；稅後純益為 1.54 億元，季減 52.9 %，年增 107.6 %，E 每股純益為 0.42 元。

聯茂表示，2024 年第一季受到季節性及工作天數影響，營收呈現季減，然而進入第二季，在通用型伺服器需求回溫挹注之下，營運表現將重回成長軌道。此外，下半年將有高階 PC/NB 換機潮及新一代 AI 伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

聯茂強調，公司一向在通用型伺服器擁有領先的市占率，近期通用型伺服器需求明顯回溫可望推升營收表現。另一方面，美系雲端服務供應商 (CSP) 紛紛也於近期提升資本支出金額，將有望為聯茂帶來更多的雲端資料中心相關商機，不論是通用型或 AI 伺服器。

聯茂持續深化 AI 伺服器的布局，不僅 M6、M7 等級之超低耗損 / 高速材料營收占比逐步提升，M8 等級的材料亦進入認證階段。客戶方面，除既有的 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶外，今年也持續新增多家雲端服務供應商客戶訂單。

此外，自今年下半年起推出的新一系列 AI 伺服器方面，聯茂有信心也不會缺席。未來無論是來自 AI GPU/ASIC、AI CPU 或高階 non-AI 伺服器的高速電子材料需求，公司都可全方位受惠於全球伺服器產業長期升級和需求成長的趨勢。

因應客戶在 AI 伺服器及高階車用電子材料日漸升高的需求，聯茂新建立泰國廠第一期已於 2023 年動土，預計在 2024 下半年開始試產，目標在中長期持續擴大公司在高階電子材料的全球市占率。

聯茂 2024 年 4 月營收 22.93 億元，月增 7.68%，年增 18.86%，2024 年 1-4 月營收 84.484 億元，年增 3.18。