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台達電7月營收373億元 改寫歷史單月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-09 20:11

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台達電7月營收373億元 改寫歷史單月新高。(鉅亨網資料照)

台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收 373.39 億元，創歷史單月新高，月增 7.2%、年增 3.8%；累計台達電前 7 月營收 2320.81 億元，年增 1.2%，也為歷史新高。

台達電說明，7 月四大業務營收比重來看，電源及零組件 56%、交通 10%、自動化 12%、基礎設施 22%。


台達電表示，第三季進入旺季，營運將較第二季成長，第四季則估持平，在 AI 方面，台達電認為，AI 伺服器電源全年出貨估翻倍，第一台液冷散熱也將於本季交貨。

不過，電動車市況短期持續面臨逆風，台達電在最新一次的法說會上，也二度下修電動車業務全年展望，成長幅度從 20-30% 下調至 2 成以下，但電動車業務還是能賺錢。

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