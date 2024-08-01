台達電Q2純益季增7成 EPS 3.83元創單季次高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-01 09:26
台達電 (2308-TW) 公告第二季財報，在毛利率衝上 34% 的新高下，稅後純益 99.48 億元，季增 72.6%、年增 22.1%，每股純益 3.83 元，則為單季次高；上半年稅後純益 157.11 億元，年增 4.3%，每股純益 6.05 元。
台達電第二季營收 1034.43 億元，季增 13.3%、年增 2.9%；毛利率 34.1%，季增 4.6 個百分點、年增 4.9 個百分點；營業利益 131.32 億元，季增 77.6%、年增 27.7%；營益率 12.7%，季增 4.6 個百分點、年增 2.5 個百分點。
累計台達電上半年營收 1947.42 億元，年增 0.7%、毛利率 32%，年增 3.6 個百分點、營業利益 205.27 億元，年增 9.8%、營益率 10.5%，年增 0.9 個百分點。
台達電前次法說時就指出，第二季會比第一季好得多，下半年會優於上半年，整體營運走勢仍與往年差不多，其中，AI 伺服器電源出貨大幅增加，被動元件、電動車也維持獲利動能；台達電將於今日下午召開法說會。
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