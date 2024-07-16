彰銀攜手大稻埕推減塑 購物掃台灣Pay或TWQR送「本草循環袋」限1000個

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-16 17:24

彰化銀行為推廣環保理念及實踐減塑精神，特與台北市迪化商圈共同舉辦「大稻埕本草派對 TWQR 袋您愛地球」活動，自 7 月 15 日至 8 月 21 日止，凡民眾於活動期間至指定店家，並使用「台灣 Pay」或已加入「TWQR」之電子支付機構 APP 進行掃碼支付 1 筆，即可於結帳櫃檯獲得「本草循環袋」乙個，數量共計 1,000 個，換完為止。

漢藥南北貨是大稻埕傳統特色產業，迪化商圈自 106 年開始舉辦「本草派對」活動，以中藥及乾貨為素材，結合創意料理及調酒，將傳統漢方南北貨的精髓融合現代化思維，並打造互動性高的各種活動，以不同形式詮釋大稻埕的傳統產業，形塑地方品牌形象，吸引年輕世代一同參與此次活動，持續帶動消費熱潮，邀請更多人認識大稻埕的魅力。

彰銀表示，為響應 ESG 永續理念，本次與迪化街商圈、台北霞海城隍廟及 FNG 世代設計合作，特別選擇由香灰油墨及寶特瓶回收製作成環保材質的「本草循環袋 Herbal Rebag」，不只有神明加持保佑，更共同為永續循環做努力。