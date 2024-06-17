彰銀推出「千元好棒Bond」 1000美元即可申購外國債券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 15:21

彰化銀行 (2801-TW)「千元好棒 Bond」活動，自即日起至 113 年 12 月 31 日止，透過個人網路銀行或彰銀行動網 APP 信託平台申購指定外國債券，申購金額調降為美元 1,000 元起，再享申購手續費 5 折，雙重優惠，使投資更輕鬆。

美國聯準會（Fed）預期的降息時間息之欲出，在當前債市環境下，固定收益的獲利機會已浮現。

為嘉惠小資、年輕族群，彰化銀行繼「千元小心基」、「小資 0 負擔」基金定期定額千元訂約方案，成功吸引小資族群的投資興趣，近期再推出「千元好棒 Bond」活動，調降特定外國債券申購金額為 1,000 美元，讓一般民眾參與外國債券投資，掌握金融趨勢脈動，輕鬆進入國際投資市場，佈局固定收益商品。

彰銀表示，市場上越來越多小資上班族、社會新鮮人等年輕投資者渴望以較低的資金，參與全球市場的投資機會，彰化銀行希望藉由降低金額，幫助這些年輕投資者更早地建立自己的投資組合，穩健累積財富，並透過這次活動，實現普惠金融的理念，吸引更多民眾接觸海外投資市場，體驗全球資產配置的優勢，幫助民眾培養良好的投資習慣，實現財富的增值。