【量大強漲股整理】台股反攻向上領先預告，主流股該如何掌握?

鉅亨研報 2024-08-09 17:08

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 598.9 點，收在 21469 點，成交量 4558 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 254.61 億，投信買超 47.53 億，自營商賣超 112.99 億，三大法人合計買超 189.15 億，其中，投信連 28 買，累計 1923.03 億。

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權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 4.24%，收在 934 元，不僅 7 月營收飆新高，月增 23.6％、年增 44.7％，創下歷史新高，台積電平均每做 1 片晶片，大約可賺 4500 美元，但 (INTC-US)Intel 平均每片卻賠 6500 美元，因為 Intel 的良率低、訂單不連續，若 Intel 的訂單全部移轉到台積電，對於台積電而言就是大利多；(2317-TW) 鴻海，上漲 3.06%，收在 168.5 元，iPhone 16 系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海集團進入備貨旺季，旗下富士康大陸鄭州廠近兩周找來至少 5 萬人進廠上崗，工人每天加班趕工之外，還持續砸重金招人，顯示對新機銷量樂觀；(2454-TW)聯發科，上漲 0.9%，收在 1125 元，天璣 9400 晶片將採用台積電第二代 3nm 工藝製程和 Armv9 黑鷹架構，搭配聯發科獨有的全大核架構，不僅帶來性能和能耗的顯著提升，也進一步優化生成式 AI 功能，許多生態系統夥伴正積極開發生成式 AI 功能，可能成為未來縮短智能手機產品周期的關鍵。

主流股就是機器人族群，佳螢早在 7.1 領先預告，機器人是未來的主流，甚至佳螢公開預告點名八月自動化工業展登場下最可以受惠的就是機器人，歡迎驗證!!

今日盤面焦點依然為機器人概念股，多檔股票持續大漲，(2359-TW)所羅門，亮燈漲停，收在 167 元，股價已重新站上季線，有望恢復多頭走勢，開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(8374-TW)羅昇，亮燈漲停，收在 133 元，連續幾天漲停，顯示羅昇很可能就是下一檔飆股，羅昇是 (2330-TW) 台積電的供應商之一，提供自動化控制和工具機等產品和服務，台積電的訂單對羅昇的營收貢獻顯著，台積電的技術發展和擴產計劃可能帶動羅昇的業務成長，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2365-TW)昆盈，上漲 2.61%，收在 62.9 元，7 月營收 8929 萬，年增 9%，昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西、墨西哥以及中美洲；亞太部分，將拓展印度、印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯；歐洲則將開拓西班牙、義大利等國家，預期效益將逐步顯現，股價短期有望繼續上漲，再創波段新高。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，亮燈漲停，收在 43.1 元，再創波段新高，近期表現明顯優於大盤，有望成為下一波成長主流，全球傳動表示，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，法人估算，隨著稼動率回到 8 成，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

(3013-TW)晟銘電，亮燈漲停，收在 94.4 元，7 月營收 10.37 億元，攀上 20 個月來新高點，月增 13%，年增 89%，今天站穩半年線續攻，下周有望挑戰站回季線之上，晟銘電不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠；(1519-TW) 華城，6.4%，收在 653 元，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，預計外銷比重將持續提升；(1503-TW) 士電，上漲 6.88%，收在 217.5 元，士電在台電的電力設備市佔率約為 35%，預計台電每年將貢獻營收 90 億，變壓器訂單已經爆滿，新竹湖口已積極擴建新廠，2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材，目前已送北美客戶認證。

台股反攻向上領先預告

主流股該如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師