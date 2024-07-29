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來圓山這樣Pay享便宜！彰銀攜手台北圓山飯店刷臺灣Pay享20%現金回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 19:47

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吃住圓山飯店這樣Pay享便宜！彰銀推臺灣Pay消費享20%現金回饋。（鉅亨網記者張韶雯攝）

彰化銀行 (2801-TW) 與台北圓山大飯店合作「台灣 Pay 饗宴 20% 回饋」活動，自 113 年 8 月 1 日至 12 月 31 日止，凡民眾於指定餐廳消費時，出示「台灣 Pay」付款條碼支付成功者，單筆消費不限金額，即享 20% 現金回饋，每帳戶及信用卡於活動期間以 3,000 元為回饋上限，活動回饋總金額上限 110 萬元。

圓山大飯店是台北市的代表地標之一，宮殿式大樓，紅柱金瓦、氣勢恢宏，飯店提供百匯佳餚之極致享受，無論在圓苑餐廳、松鶴餐廳、金龍餐廳、圓山牛排館或是花園咖啡廳，讓遊客享受國家級貴賓的款待；另有一處新地點「覓到酒吧」，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，讓旅人透過味覺及視覺感官，在台灣最具歷史、文化底蘊的飯店內感受放鬆的氛圍。

彰化銀行近年持續與國內優質企業攜手合作，藉由台灣 Pay 行動支付之推廣，積極響應綠色經濟及永續消費之無紙化零排碳議題，為全球環境保護盡一份心力。相關活動詳情請參考彰化銀行官方網站。

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彰銀圓山飯店臺灣Pay

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