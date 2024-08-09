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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業TEVA-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值24元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予梯瓦製藥工業評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

梯瓦製藥工業今(9日)收盤價為17.16元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.34%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEVA市場預估目標價

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