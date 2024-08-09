鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司INGR-US的目標價調升至138元，幅度約4.23%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)提出目標價估值：中位數由132.4元上修至138元，調升幅度4.23%。其中最高估值147元，最低估值117元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Ingredion公司評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Ingredion公司今(9日)收盤價為126.76元。近5日股價上漲4.23%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為128.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司INGR-US的目標價調升至132.4元，幅度約5.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為114.45元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇