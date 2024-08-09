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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司INGR-US的目標價調升至138元，幅度約4.23%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)提出目標價估值：中位數由132.4元上修至138元，調升幅度4.23%。其中最高估值147元，最低估值117元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Ingredion公司評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Ingredion公司今(9日)收盤價為126.76元。近5日股價上漲4.23%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股INGR市場預估目標價

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