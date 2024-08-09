亞泥7月營收略減1% 台灣各子公司均成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-09 18:02
亞泥 (1102-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收 67.2 億元，月減 1.7%、年減 1%；累計前 7 月營收 422.07 億元，年減 10.4%。
亞泥說明，儘管中國大陸水泥市場價量皆雙位數下滑，但台灣各子公司包含亞東預拌混凝土、嘉惠電力、遠龍不鏽鋼等都有成長，加上股市投資獲利，支撐營收表現。
亞泥指出，嘉惠電力二期 6 月完成擴大規模 20%，年總發電量提升為 56.8 億度，可供 120 萬家戶電力使用，下半年將可望再增加挹注合併營收表現。
亞泥表示，將以「水泥、非水泥及投資的三元發展策略」為主體，實現公司轉型與發展並重，追求永續與獲利平衡。
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