亞泥7月營收略減1% 台灣各子公司均成長

亞泥 ( 1102-TW ) 今 (9) 日公告 7 月營收 67.2 億元，月減 1.7%、年減 1%；累計前 7 月營收 422.07 億元，年減 10.4%。

亞泥說明，儘管中國大陸水泥市場價量皆雙位數下滑，但台灣各子公司包含亞東預拌混凝土、嘉惠電力、遠龍不鏽鋼等都有成長，加上股市投資獲利，支撐營收表現。