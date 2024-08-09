再傳捷報！臺灣企銀榮獲「2024台灣永續行動獎」2項肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 17:40

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臺灣企銀 (2834-TW) 努力耕耘 ESG 永續發展，致力於落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），今年續參加 TSAA 台灣永續行動獎，在「環境永續面向」榮獲 1 銀 1 銅肯定，為該行繼獲頒「台灣永續投資獎」的殊榮後，再獲永續相關獎項。

該行於 112 年領先業界打造數位金融創新永續商業模式 (BFG，Business for Good)，以「Hokii 數位時代 X 植樹時代」為核心理念，將「Hokii 數位存款帳戶、永續賦能 NFT 型、ESG 環境保育」三項元素虛實整合，限量推出「臺灣企銀植樹新生機，快解任務抽限量 NFT」行銷專案，透過 Hokii 種樹意象，吸引數位帳戶客群進行線上交易，讓客戶體驗便捷數位生活的同時，亦能為環境保育出一份力量，榮獲銀獎。

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環境永續方面，該行為落實環境友善，將環保精神融入信用卡產品中，發行「永續生活卡」，卡片權益以「綠食減碳、綠能共享」為主軸概念，在經濟發展與環境永續之間取得平衡，吸引更多對綠色生活態度有所堅持的人，以正向行動帶動實質改變，與環境共好，榮獲銅獎。