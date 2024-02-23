岱稜2023年EPS 2.21元每股擬配1.75元現金股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 18:13

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 23 ) 日公布 2023 年財報，全年稅後純益 2.08 億元，年減 24.05%，仍達近 10 年來獲利次高水準，每股純益 2.21 元，主要係營收下滑及業外之外幣兌換利益減少所致。

同時今天岱稜董事會決議，每股擬配發現金股利 1.75 元，其中包含盈餘分配現金股利 1.25 元，以及資本公積發放現金股利 0.5 元，配發成數近 8 成，以今日收盤價計算，殖利率約 5.5%。

岱稜 2023 年第四季營收 6.51 億元，毛利率 34.56%，季增 2.04 個百分點，年增 11.25 個百分點，稅後純益 6856 萬元，季減 7.1%，年增 2.8 倍 ，每股 0.72 元。

岱稜 2023 年全年營收 24.59 億元，毛利率 30.57%，年增 2.99 個百分點，稅後純益 2.08 億元，年減 24.05%，每股純益 2.21 元。

岱稜指出，2023 年岱稜雖面臨利率上揚、通膨居高不下、地緣政治風險升高、以及疫後客戶庫存調節等種種不利因素影響，使全年營收下滑至 24.59 億元，年減 12.44%；但下半年起重新積極參與國際大型展覽，貼近終端消費市場與新綠色產品推廣，獲得歐美終端客戶在致力永續上的認同，訂單逐漸回籠使第四季營收 6.51 億元，年增 14.62% 成功逆轉，不僅大幅縮減了 2023 全年營收的衰退幅度，更讓 2024 年 1 月的營收 2.35 億開出紅盤，月增 14.92%，年增 46.9%，讓 2024 年有個好的開始。

雖 2023 全年營收下滑，但毛利率表現不俗，主係受惠於北美市場接單暢旺優化產品銷售組合及外銷匯率助攻，且下半年訂單拉貨逐漸回溫，生產稼動率亦隨之拉升，使毛利率連兩季創高，第四季單季毛利率 34.56% 及全年毛利率 30.57% 雙雙再來到歷史新高紀錄，如外部環境波動不致太大，2024 年度之毛利率表現可期。