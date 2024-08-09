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鉅亨速報

營收速報 - 京城(2524)7月營收3.33億元年增率高達564.83％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


京城(2524-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.33億元，年增率564.83%，月增率-31.98%。

今年1-7月累計營收為25.20億元，累計年增率174.63%。

最新價為108元，近5日股價下跌-10.13%，相關建材營造下跌-14.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1664 張
  • 外資買賣超：-1552 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-114 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.33億 565% -32%
24/6 4.90億 131% 2%
24/5 4.81億 119% 48%
24/4 3.24億 578% -37%
24/3 5.16億 134% 332%
24/2 1.20億 114% -53%

京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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