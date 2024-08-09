營收速報 - 京城(2524)7月營收3.33億元年增率高達564.83％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為25.20億元，累計年增率174.63%。
最新價為108元，近5日股價下跌-10.13%，相關建材營造下跌-14.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1664 張
- 外資買賣超：-1552 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-114 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.33億
|565%
|-32%
|24/6
|4.90億
|131%
|2%
|24/5
|4.81億
|119%
|48%
|24/4
|3.24億
|578%
|-37%
|24/3
|5.16億
|134%
|332%
|24/2
|1.20億
|114%
|-53%
京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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