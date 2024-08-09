營收速報 - 宏和(1446)7月營收5.84億元年增率高達6290.52％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為20.47億元，累計年增率2408.65%。
最新價為44.85元，近5日股價下跌-16.54%，相關紡織纖維下跌-8.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-856 張
- 外資買賣超：-832 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.84億
|6291%
|91%
|24/6
|3.06億
|3291%
|45%
|24/5
|2.11億
|1083%
|-8%
|24/4
|2.29億
|2179%
|13%
|24/3
|2.02億
|981%
|-57%
|24/2
|4.68億
|5001%
|887%
宏和(1446-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織。成衣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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