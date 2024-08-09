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鉅亨速報

營收速報 - 宏和(1446)7月營收5.84億元年增率高達6290.52％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


宏和(1446-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.84億元，年增率6290.52%，月增率91.17%。

今年1-7月累計營收為20.47億元，累計年增率2408.65%。

最新價為44.85元，近5日股價下跌-16.54%，相關紡織纖維下跌-8.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-856 張
  • 外資買賣超：-832 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.84億 6291% 91%
24/6 3.06億 3291% 45%
24/5 2.11億 1083% -8%
24/4 2.29億 2179% 13%
24/3 2.02億 981% -57%
24/2 4.68億 5001% 887%

宏和(1446-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織。成衣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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