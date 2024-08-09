鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至37.11元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.66元上修至37.11元，其中最高估值51.78元，最低估值22.74元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.78(51.78)
|31.79
|32.07
|最低值
|22.74(22.74)
|11.27
|17.24
|平均值
|37.88(36.63)
|19.1
|24.66
|中位數
|37.11(36.66)
|17.17
|24.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|424,334,000
|352,073,000
|345,979,000
|最低值
|339,910,130
|293,744,000
|288,013,890
|平均值
|386,862,970
|329,196,740
|322,590,180
|中位數
|395,006,500
|325,196,460
|333,777,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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