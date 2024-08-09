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鉅亨速報

營收速報 - 精剛(1584)7月營收3.10億元年增率高達36.38％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


精剛(1584-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.10億元，年增率36.38%，月增率12.4%。

今年1-7月累計營收為17.27億元，累計年增率15.39%。

最新價為33.1元，近5日股價下跌-9.59%，相關其他類指數下跌-6.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-386 張
  • 外資買賣超：-375 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.10億 36% 12%
24/6 2.76億 36% 0%
24/5 2.75億 23% 1%
24/4 2.73億 27% 49%
24/3 1.83億 -18% -11%
24/2 2.05億 -19% -0%

精剛(1584-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為鈦合金棒材。特殊鋼棒材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收精剛

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