營收速報 - 精剛(1584)7月營收3.10億元年增率高達36.38％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為17.27億元，累計年增率15.39%。
最新價為33.1元，近5日股價下跌-9.59%，相關其他類指數下跌-6.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-386 張
- 外資買賣超：-375 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.10億
|36%
|12%
|24/6
|2.76億
|36%
|0%
|24/5
|2.75億
|23%
|1%
|24/4
|2.73億
|27%
|49%
|24/3
|1.83億
|-18%
|-11%
|24/2
|2.05億
|-19%
|-0%
精剛(1584-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為鈦合金棒材。特殊鋼棒材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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