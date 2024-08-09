營收速報 - 名軒(1442)7月營收9.23億元年增率高達1326.74％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為59.26億元，累計年增率651.84%。
最新價為64.4元，近5日股價下跌-11.08%，相關建材營造下跌-14.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2727 張
- 外資買賣超：-2556 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-173 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|9.23億
|1327%
|59%
|24/6
|5.80億
|710%
|-43%
|24/5
|10.13億
|654%
|-29%
|24/4
|14.32億
|3494%
|77%
|24/3
|8.11億
|164%
|208%
|24/2
|2.63億
|66%
|-71%
名軒(1442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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