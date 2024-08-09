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鉅亨速報

營收速報 - 名軒(1442)7月營收9.23億元年增率高達1326.74％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


名軒(1442-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣9.23億元，年增率1326.74%，月增率59.3%。

今年1-7月累計營收為59.26億元，累計年增率651.84%。

最新價為64.4元，近5日股價下跌-11.08%，相關建材營造下跌-14.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2727 張
  • 外資買賣超：-2556 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-173 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 9.23億 1327% 59%
24/6 5.80億 710% -43%
24/5 10.13億 654% -29%
24/4 14.32億 3494% 77%
24/3 8.11億 164% 208%
24/2 2.63億 66% -71%

名軒(1442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收名軒

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