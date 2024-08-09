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鉅亨速報

營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 20:15


宏旭-KY(2243-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.20億元，年增率280.59%，月增率-78.5%。

今年1-7月累計營收為9.70億元，累計年增率85.87%。

最新價為27.4元，近5日股價下跌-5.68%，相關汽車工業下跌-6.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-766 張
  • 外資買賣超：+371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1137 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.20億 281% -79%
24/6 5.58億 797% 544%
24/5 8,664萬 -7% 209%
24/4 2,807萬 -57% -67%
24/3 8,634萬 77% 154%
24/2 3,398萬 108% -40%

宏旭-KY(2243-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車鈑金模具。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收宏旭-KY

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