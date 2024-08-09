營收速報 - 宏旭-KY(2243)7月營收1.20億元年增率高達280.59％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 20:15
今年1-7月累計營收為9.70億元，累計年增率85.87%。
最新價為27.4元，近5日股價下跌-5.68%，相關汽車工業下跌-6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-766 張
- 外資買賣超：+371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1137 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.20億
|281%
|-79%
|24/6
|5.58億
|797%
|544%
|24/5
|8,664萬
|-7%
|209%
|24/4
|2,807萬
|-57%
|-67%
|24/3
|8,634萬
|77%
|154%
|24/2
|3,398萬
|108%
|-40%
宏旭-KY(2243-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車鈑金模具。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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