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鉅亨速報

營收速報 - 翔耀(2438)7月營收3,104萬元年增率高達124.6％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


翔耀(2438-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3,104萬元，年增率124.6%，月增率17.5%。

今年1-7月累計營收為1.81億元，累計年增率149.22%。

最新價為60.5元，近5日股價下跌-9.54%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+284 張
  • 外資買賣超：+289 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3,104萬 125% 18%
24/6 2,642萬 161% -10%
24/5 2,949萬 129% -6%
24/4 3,123萬 190% 36%
24/3 2,298萬 118% 58%
24/2 1,450萬 42% -42%

翔耀(2438-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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