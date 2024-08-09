營收速報 - 翔耀(2438)7月營收3,104萬元年增率高達124.6％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為1.81億元，累計年增率149.22%。
最新價為60.5元，近5日股價下跌-9.54%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+284 張
- 外資買賣超：+289 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3,104萬
|125%
|18%
|24/6
|2,642萬
|161%
|-10%
|24/5
|2,949萬
|129%
|-6%
|24/4
|3,123萬
|190%
|36%
|24/3
|2,298萬
|118%
|58%
|24/2
|1,450萬
|42%
|-42%
翔耀(2438-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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