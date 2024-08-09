search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 威致(2028)7月營收7.53億元年增率高達34.58％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


威致(2028-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣7.53億元，年增率34.58%，月增率-4.89%。

今年1-7月累計營收為62.58億元，累計年增率-3.65%。

最新價為23.2元，近5日股價下跌-10.24%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+97 張
  • 外資買賣超：+103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 7.53億 35% -5%
24/6 7.92億 -14% -7%
24/5 8.53億 -7% -14%
24/4 9.86億 12% -5%
24/3 10.33億 -31% 34%
24/2 7.69億 -23% -28%

威致(2028-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務。大鋼胚.小鋼胚.鋼錠.等特殊鋼之製造.加工.買賣業務。廢鐵進口.輪船解體急舊船買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收威致

相關行情

台股首頁我要存股
威致23.21.75%
美元/台幣32.44-0.47%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty