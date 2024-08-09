營收速報 - 威致(2028)7月營收7.53億元年增率高達34.58％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15
今年1-7月累計營收為62.58億元，累計年增率-3.65%。
最新價為23.2元，近5日股價下跌-10.24%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+97 張
- 外資買賣超：+103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|7.53億
|35%
|-5%
|24/6
|7.92億
|-14%
|-7%
|24/5
|8.53億
|-7%
|-14%
|24/4
|9.86億
|12%
|-5%
|24/3
|10.33億
|-31%
|34%
|24/2
|7.69億
|-23%
|-28%
威致(2028-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務。大鋼胚.小鋼胚.鋼錠.等特殊鋼之製造.加工.買賣業務。廢鐵進口.輪船解體急舊船買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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