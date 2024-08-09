營收速報 - 國光生(4142)7月營收3.61億元年增率高達224.98％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為4.85億元，累計年增率33.41%。
最新價為26.75元，近5日股價下跌-7.75%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+294 張
- 外資買賣超：+401 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.61億
|225%
|403%
|24/6
|7,175萬
|90%
|5095%
|24/5
|138萬
|-31%
|-79%
|24/4
|667萬
|-84%
|-80%
|24/3
|3,340萬
|-63%
|346%
|24/2
|749萬
|-82%
|151%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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