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鉅亨速報

營收速報 - 國光生(4142)7月營收3.61億元年增率高達224.98％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


國光生(4142-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.61億元，年增率224.98%，月增率403.32%。

今年1-7月累計營收為4.85億元，累計年增率33.41%。

最新價為26.75元，近5日股價下跌-7.75%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+294 張
  • 外資買賣超：+401 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.61億 225% 403%
24/6 7,175萬 90% 5095%
24/5 138萬 -31% -79%
24/4 667萬 -84% -80%
24/3 3,340萬 -63% 346%
24/2 749萬 -82% 151%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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