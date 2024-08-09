營收速報 - 常珵(8097)7月營收2,697萬元年增率高達2686.57％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
今年1-7月累計營收為1.07億元，累計年增率-50.9%。
最新價為66.5元，近5日股價下跌-2.81%，相關通信網路類指數下跌-6.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-148 張
- 外資買賣超：-135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2,697萬
|2687%
|11%
|24/6
|2,430萬
|-45%
|-24%
|24/5
|3,192萬
|-26%
|50%
|24/4
|2,132萬
|8163%
|1198%
|24/3
|164萬
|116%
|82050%
|24/2
|2,000.00
|-100%
|-100%
常珵(8097-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊設備。物聯網。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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