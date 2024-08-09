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鉅亨速報

營收速報 - 常珵(8097)7月營收2,697萬元年增率高達2686.57％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


常珵(8097-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,697萬元，年增率2686.57%，月增率11.01%。

今年1-7月累計營收為1.07億元，累計年增率-50.9%。

最新價為66.5元，近5日股價下跌-2.81%，相關通信網路類指數下跌-6.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-148 張
  • 外資買賣超：-135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2,697萬 2687% 11%
24/6 2,430萬 -45% -24%
24/5 3,192萬 -26% 50%
24/4 2,132萬 8163% 1198%
24/3 164萬 116% 82050%
24/2 2,000.00 -100% -100%

常珵(8097-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊設備。物聯網。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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