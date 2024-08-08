〈日股盤後〉日經指數震盪收跌0.74% 上下波動仍超千點

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:41

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日股、日元價格周四 (8 日) 大幅波動，在美國經濟和利率的未來充滿不確定性的情況下，投資者重新評估市場優劣局勢，看法不一。日經指數終場下跌 258.47 點或 0.74%，收 34831.15 點，3 天以來首度下跌。

更廣泛的東證指數收跌 1.11%，報 2461.70 點。

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日本央行副總裁內田真一周三安撫市場，表示央行不會在市場不穩定的情況下升息，暫時維持當前的貨幣寬鬆政策，立場較為鴿派。隨著過度收緊的憂慮消退，市場連兩日回彈，但方向仍然不定，因為一旦市場平靜下來，利率仍有可能再次升息。

這造成日股周四走勢動盪，日經指數上午一度下跌超過 800 點，但在早盤交易結束時開始上漲，直到午盤再次轉跌。日經周四高低點差額超 1100 點，儘管較過去 3 天的 2000-4000 點有所收窄，但仍處於高位，是年初至今平均水準 (514 點) 的兩倍多。

東京證券交易所 33 個產業中有 20 個產業下跌，其中跌幅最大的是金屬製品、有色金屬、其他金融、批發和電氣機械，漲幅最大的領域是礦業、石油和煤炭產品。主因中東動盪導致國際原油價格上漲，而陸路運輸和食品產品則較不易受影響，表現穩健。

在東京證券交易所主要市場，35.7% 的股票上漲，62.3% 的股票下跌。