〈日股盤後〉早盤強彈後賣壓出籠 日經指數全天小漲作收

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:58

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日股日經指數周五 (9 日) 早盤強彈，但午盤轉跌，繼續千點以上震盪，最終兩大指數以小漲作收。日經指數終場上漲 193.85 點或 0.56%，收 35025.00 點，東證指數收漲 0.88%，報 2483.30 點。

繼前一天美國主要股指大幅上漲之後，東京市場半導體相關股票也短暫上漲。但此後，長假前拋售股票賣壓湧現，半導體相關價格也出現下跌，電力股和鐵路股也遭到拋售，人們評估 8 日地震可能帶來的潛在影響。

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另一方面，企業財報已近尾聲，公布強勁財報的股票表現良好，支撐股價。

日股下周一因山之日補假，將休市 1 天，分析師認為，許多投資者在長假前態度謹慎，因此保持觀望。

分產業來看，有色金屬、其他金融業、服務業、銀行、批發貿易上漲，電力和天然氣、航空運輸、橡膠製品、陸上運輸、金屬製品下跌。在東京證券交易所主板市場，74.4% 的股票上漲，23.8% 的股票下跌。