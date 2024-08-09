營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
今年1-7月累計營收為24.79億元，累計年增率16.96%。
最新價為39.5元，近5日股價下跌-10.89%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-933 張
- 外資買賣超：-728 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-205 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4.00億
|38%
|3%
|24/6
|3.87億
|11%
|1%
|24/5
|3.84億
|21%
|3%
|24/4
|3.75億
|12%
|6%
|24/3
|3.53億
|8%
|39%
|24/2
|2.54億
|-0%
|-22%
立敦(6175-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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