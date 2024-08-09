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鉅亨速報

營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15


立敦(6175-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4.00億元，年增率37.97%，月增率3.33%。

今年1-7月累計營收為24.79億元，累計年增率16.96%。

最新價為39.5元，近5日股價下跌-10.89%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-933 張
  • 外資買賣超：-728 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-205 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4.00億 38% 3%
24/6 3.87億 11% 1%
24/5 3.84億 21% 3%
24/4 3.75億 12% 6%
24/3 3.53億 8% 39%
24/2 2.54億 -0% -22%

立敦(6175-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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