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鉅亨速報

營收速報 - 益得(6461)7月營收326萬元年增率高達94.81％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15


益得(6461-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣326萬元，年增率94.81%，月增率295.04%。

今年1-7月累計營收為2,324萬元，累計年增率52.69%。

最新價為26.2元，近5日股價下跌-7.75%，相關生技醫療股價指數下跌-7.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-53 張
  • 外資買賣超：-17 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 326萬 95% 295%
24/6 83萬 -79% -52%
24/5 172萬 -41% -35%
24/4 266萬 -10% -63%
24/3 720萬 458% 328%
24/2 168萬 1173% -71%

益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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