營收速報 - 益得(6461)7月營收326萬元年增率高達94.81％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:15
今年1-7月累計營收為2,324萬元，累計年增率52.69%。
最新價為26.2元，近5日股價下跌-7.75%，相關生技醫療股價指數下跌-7.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-53 張
- 外資買賣超：-17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|326萬
|95%
|295%
|24/6
|83萬
|-79%
|-52%
|24/5
|172萬
|-41%
|-35%
|24/4
|266萬
|-10%
|-63%
|24/3
|720萬
|458%
|328%
|24/2
|168萬
|1173%
|-71%
益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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