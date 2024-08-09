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鉅亨速報

營收速報 - 力肯(1570)7月營收1.04億元年增率高達235.15％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


力肯(1570-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.04億元，年增率235.15%，月增率31.09%。

今年1-7月累計營收為4.61億元，累計年增率72.91%。

最新價為27.7元，近5日股價下跌-9.51%，相關電機機械股價指數下跌-6.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+466 張
  • 外資買賣超：+466 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.04億 235% 31%
24/6 7,927萬 173% -25%
24/5 1.05億 332% 37%
24/4 7,686萬 68% 122%
24/3 3,467萬 -45% 31%
24/2 2,652萬 -45% -24%

力肯(1570-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械等製造加工買賣。各種雜貨買賣。有關前二項業務之進出口貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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