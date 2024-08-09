中信銀攜東京之星主辦閎康日本聯合授信案 超額認購逾2倍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 10:20
中國信託銀行偕同子行日本東京之星銀行，統籌主辦半導體檢測分析廠商閎康科技 (3587-TW) 日本子公司 MA-tek JAPAN (閎康日本) 三年期日幣 20 億元聯合授信案，最終超額認購逾 2 倍。
中國信託銀行深耕日本有成，本案獲得長年合作夥伴肥後銀行、熊本銀行及七十七銀行熱烈支持，顯見銀行團高度肯定閎康科技專業技術與發展方向，可提供閎康日本穩定營運資金。
著眼日本半導體與汽車產業聚落發展可望帶動台日雙方合作商機，閎康科技規劃擴大日本業務版圖，首度辦理聯合授信案，子公司閎康日本三年期日幣 20 億元聯合授信案聯貸慶祝盛會，由中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健代表銀行團與閎康科技董事長謝詠芬共同主持。
閎康科技為台灣半導體檢測分析大廠，成立逾 20 年，具專業技術、開放思維與跨國運作能力，客戶涵蓋半導體與汽車產業、學術研究單位、設備製造商及研究單位，實驗室遍布台灣與中國大陸，更已前進日本名古屋與熊本，預計今年下半年將於北海道設立日本的第三個據點，為高科技廠商海外發展的重要合作夥伴。
中國信託銀行長期布局日本市場，2000 年成立東京分行，2014 年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的台資銀行，於日本採分、子行雙引擎模式，提供法人、個人金融服務，以滿足台資企業赴日投資金融需求，未來將持續積極引介如閎康科技之台商隱形冠軍予日本金融業者，再創台日金融合作里程碑。
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