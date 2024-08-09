中信銀攜東京之星主辦閎康日本聯合授信案 超額認購逾2倍

中國信託銀行深耕日本有成，本案獲得長年合作夥伴肥後銀行、熊本銀行及七十七銀行熱烈支持，顯見銀行團高度肯定閎康科技專業技術與發展方向，可提供閎康日本穩定營運資金。

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閎康科技為台灣半導體檢測分析大廠，成立逾 20 年，具專業技術、開放思維與跨國運作能力，客戶涵蓋半導體與汽車產業、學術研究單位、設備製造商及研究單位，實驗室遍布台灣與中國大陸，更已前進日本名古屋與熊本，預計今年下半年將於北海道設立日本的第三個據點，為高科技廠商海外發展的重要合作夥伴。

中國信託銀行長期布局日本市場，2000 年成立東京分行，2014 年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的台資銀行，於日本採分、子行雙引擎模式，提供法人、個人金融服務，以滿足台資企業赴日投資金融需求，未來將持續積極引介如閎康科技之台商隱形冠軍予日本金融業者，再創台日金融合作里程碑。