高盛執行長：Fed不會在9月會議前緊急降息
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 08:34
高盛執行長索羅門（David Solomon）預料，美國聯準會（Fed）不會在 9 月會議前緊急降息，因為美國經濟大概不會陷入衰退。
據《彭博》周三（7 日）報導，索羅門認為，Fed 不會在 9 月議息會議前緊急降息，美國 7 月非農就業數據只是比市場預期疲弱，不是一份極差的就業報告。他說，美國經濟正穩步前行，人們大概不會看到美國經濟出現衰退。
根據現在看到的經濟數據和 Fed 釋出的信號，他認為，人們可能會在秋季看到央行官員下調利率ㄧ次或兩次。
對於美股周一重挫，索羅門說，美股經歷了相當強勁的漲勢後，正在回調，這可能是健康的走勢。他預料短期內會美股會有更多波動，這是一次相當大、非常有意義的修正。
芝商所 FedWatch 的數據顯示，Fed 9 月降息 25 個基點的機率為 28.5%，降息 50 個基點的機率為 71.5%。
不過，市場也有其他聲音。
美國 7 月非農就業報告令人失望，加上日元跳升，引發全球金融市場全面下殺，摩根大通就認為，Fed 可能不會等到 9 月貨幣政策會議才降息，他們有「充分理由」提前行動。
聯邦公開市場委員會（FOMC）下次將在 9 月 17～18 日召開貨幣政策會議。這場會議登場前，美國還有兩個月的通膨數據，Fed 主席鮑爾也會在 8 月底傑克森洞全球央行年會發表演說。
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