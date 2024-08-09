家登7月營收6.38億元創同期高 下半年出貨季季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 12:06

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半導體傳輸載具大廠家登 (3680-TW) 今 (9) 日公佈 7 月營收 6.38 億元，月減 4.34%，年增 73.52%，累計前 7 月營收 38.16 億元，年增 36.91%；家登指出，第三季隨著全廠區進入量產旺季，加上擴廠計畫同步進行，全系列載具出貨量將季季攀升，集團全年營運可期。

家登指出，先進封裝被視為延續摩爾定律壽命的重要技術，可提高電晶體密度且發揮高效能運算的強大算力，服務對象為 7 奈米以下製程客戶，家登因應此趨勢與全球主流客戶合作開發 CoWoS 封裝技術全系列載具解決方案，發展獨家封裝載具技術。

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家登提供客戶不同尺寸、規格要求載具，並在 CoWoS 相關載具產品上擁有規格制訂與先進者優勢，預估 2025 至 2026 年市場大量需求到位，在此刻已偕同客戶完整開發 CoWoS 系列載具取得完整領先優勢，先進封裝載具將成為引領家登下個爆發成長的關鍵里程碑。

2024 SEMICON TAIWAN 將於 9 月 4-6 日舉辦，展覽規模年年擴大，今年匯聚超過 1,100 間廠商、3,700 個攤位，規劃多元主題專區與創新館，包含綠色製造概念區、異質整合專區、材料專區、半導體設備零組件國產化專區等，為順應市場趨勢需求，今年更新增智慧移動創新概念區、AI 半導體技術概念區、以及矽光子專區。