〈日股盤後〉日本央行安撫市場 日股由跌轉升 日經全天漲約1.2%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 15:05

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日本央行副總裁內田真一出面安撫市場，表明在央行不會在金融市場動盪下升息，幫助日股周三 (7 日) 續強，日經指數收盤上漲 414.16 點或 1.19%，收 35089.62 點。東證指數上漲 2.26%，報 2489.21 點。

內田真一周三在日本北部的函館對當地商界領袖發表講話時說：「我認為，由於國內外金融和資本市場的發展非常不穩定，日本央行需要在目前的政策利率水準上保持貨幣寬鬆。」

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這是自 7 月 31 日日本央行升息以來，日本央行董事會成員首次公開發表講話。在內田發表講話之前，日本股市在過去一周大幅波動，基準股指陷入熊市，隨後大幅反彈。

因美股周二尾盤科技股漲勢縮減，日股周三開盤原本開低，並一路下滑，但隨著內田發表談話，日股走勢逆轉，盤中一度由最低點大漲 3%，但近尾盤時漲勢也有縮減。

分產業來看，銀行業、批發貿易、證券及商品期貨交易、保險、機械等行業價格上漲，橡膠製品、採礦、航運、石油及煤炭製品、金屬製品等行業價格下跌。在東京證券交易所主要市場，66.3% 的股票上漲，31.9% 的股票下跌。