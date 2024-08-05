日本央行6月會議鷹派轉強 升息打開壓力鍋

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:03

日本央行周一 (5 日) 公布的會議記錄顯示，9 九位委員中至少有兩位在 6 月政策會議上呼籲提前升息，凸顯了鷹派傾向，為未來進一步升息提供了空間。

其中一位委員認為，由於企業比以前更熱衷於轉嫁不斷上漲的成本，對通膨風險置之不理的代價正在增加。有幾位委員指出，央行必須從預防未來通膨超標風險的角度考慮提高利率。

另一名委員表示，日本央行必須繼續密切關注相關數據，為 7 月的下一次會議做準備，並在適當的情況下立即升息。

這些討論凸顯了日元走勢和對通膨的擔憂，是日本央行 6 月會議討論的關鍵因素，並使其在 7 月決定將利率提高至 15 年來最高水準。

此外，6 月的會議紀錄顯示，部分委員表示，必須密切注意薪資成長帶來的收入改善，將在多大程度上促進消費。

隨著日元週一升至 145.15，觸及 7 個月高點，市場正在關注日本央行副行長內田真一周三 (7 日) 的談話，從中尋找未來升息步伐的線索。