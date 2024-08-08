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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.28元，其中最高估值1.44元，最低估值0.72元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.44(1.52)2.343.423.17
最低值0.72(0.89)1.351.783.17
平均值1.25(1.26)1.792.533.17
中位數1.28(1.26)1.732.543.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.19億26.45億30.80億32.41億
最低值21.31億23.48億25.86億29.89億
平均值21.74億24.63億27.82億30.98億
中位數21.80億24.47億27.63億30.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入27.43億33.40億81.47億19.58億19.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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