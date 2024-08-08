鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元上修至1.28元，其中最高估值1.44元，最低估值0.72元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.44(1.52)
|2.34
|3.42
|3.17
|最低值
|0.72(0.89)
|1.35
|1.78
|3.17
|平均值
|1.25(1.26)
|1.79
|2.53
|3.17
|中位數
|1.28(1.26)
|1.73
|2.54
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.19億
|26.45億
|30.80億
|32.41億
|最低值
|21.31億
|23.48億
|25.86億
|29.89億
|平均值
|21.74億
|24.63億
|27.82億
|30.98億
|中位數
|21.80億
|24.47億
|27.63億
|30.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|27.43億
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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