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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估下修至5.17元，預估目標價為99.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.17元，其中最高估值5.79元，最低估值4.45元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.79(5.79)6.16.75
最低值4.45(4.45)44.65
平均值5.11(5.21)5.055.9
中位數5.17(5.3)4.925.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值30.03億32.28億33.28億
最低值24.62億27.48億29.87億
平均值28.42億29.91億32.06億
中位數28.60億30.04億32.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.044.4614.0913.872.46
營業收入23.10億27.88億45.53億38.54億25.81億

詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPX

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