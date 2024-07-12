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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估下修至5.51元，預估目標價為93.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.68元下修至5.51元，其中最高估值5.91元，最低估值4.55元，預估目標價為93.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.91(6.16)66.65
最低值4.55(5.18)44.5
平均值5.44(5.61)5.155.69
中位數5.51(5.68)5.415.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.44億31.39億32.35億
最低值24.62億27.48億30.07億
平均值28.77億29.83億31.52億
中位數28.77億30.05億32.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.044.4614.0913.872.46
營業收入23.10億27.88億45.53億38.54億25.81億

詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPX

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