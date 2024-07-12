鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估下修至5.51元，預估目標價為93.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.68元下修至5.51元，其中最高估值5.91元，最低估值4.55元，預估目標價為93.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.91(6.16)
|6
|6.65
|最低值
|4.55(5.18)
|4
|4.5
|平均值
|5.44(5.61)
|5.15
|5.69
|中位數
|5.51(5.68)
|5.41
|5.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.44億
|31.39億
|32.35億
|最低值
|24.62億
|27.48億
|30.07億
|平均值
|28.77億
|29.83億
|31.52億
|中位數
|28.77億
|30.05億
|32.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.04
|4.46
|14.09
|13.87
|2.46
|營業收入
|23.10億
|27.88億
|45.53億
|38.54億
|25.81億
詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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