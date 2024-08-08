亞泥Q2純益季增4成 EPS 1.27元寫7季最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 21:42
亞泥 (1102-TW) 今 (8) 日公告第二季純益 42.43 億元，季增 44%、年增 1.9%，每股純益 1.27 元，寫 7 季新高；上半年稅後純益 71.91 億元，年增 5%，每股純益 2.16 元，則創近 3 年同期最佳。
亞泥第二季營收 189.84 億元，季增 15.1%、年減 10.2%；毛利率 15%，季增 4.3 個百分點、年減 0.8 個百分點；營業利益 18.14 億元，季增 72.8%、年減 32%；營益率 9.5%，年減 3.3 個百分點、年減 3.1 個百分點。
亞泥第二季營收 354.84 億元，年減 12%；毛利率 13%，年減 0.22%；營業利益 28.38 億元，年減 32.2%；營益率 8%，年減 2.2 個百分點。亞泥說明，上半年台灣地區水泥、預拌、電力、鋼鐵獲利較去年同期成長，其中，子公司亞東預拌獲利續創歷史新高。
另一方面，關係企業權益法投資的遠東新 (1402-TW) 及裕民 (2606-TW)，獲利皆有成長，加上受惠美元升值及股市行情，財務投資績效良好，均推升上半年整體獲利增加。
除了持續創造穩定獲利外，亞泥在低碳永續和生物多樣性上的努力，再度獲得肯定，2024 年 TSAA 台灣永續行動獎於 8 日頒獎，亞泥拿下一座金獎和一座銅獎。
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