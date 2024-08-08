台股雖守住5日線但外資大賣超457億元 連5日賣超鴻海

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 18:11

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台北股市今 (8) 日由台積電 (233-TW)、鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 帶頭下殺，大盤終場下跌 425.18 點或 2%，收在 20870.1 點，驚險守住 5 日線，成交值 4050 億元，三大法人合計賣超 503.73 億元，包括臺企銀 (2834-TW)、第一金 (2892-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 等金融股爲外資主要調節標的

同時，外資也連續第 5 個交易日賣超鴻海，今天外資賣超鴻海張數達到 25877 張。

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8 月 8 日新台幣兌美元匯率以 32.593 元作收、升值 8.8 分，成交金額 14.08 億美元。上午新台幣以 32.680 元開出，盤中最高 32.551 元，最低 32.710 元。

外資賣超 457.87 億元，投信買超 64.67 億元；自營商賣超 110.54 億元，三大法人合計賣超 503.73 億元，在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲多單 148 口，未平倉合約口數淨額爲 31809 口。

8 月 8 日集中市場外資買超較多的個股爲，台泥、統一、亞泥、金寶、富邦金、皇昌、潤泰新、台新金、中華電、開發金；8 月 8 日集中市場外資賣超較多的個股爲，臺企銀、鴻海、第一金、兆豐金、陽明、新光金、萬海、緯創、廣達、台積電。

8 月 8 日集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、中信金、國泰金、遠傳、仁寶、永豐金、元大金、台灣大、光寶科、兆豐金；8 月 8 日集中市場投信賣超較多的個股爲，廣達、臻鼎 - KY、立積、鴻海、新光鋼、群益證、富邦科技、中華車、強茂、中興電。

8 月 8 日集中市場自營商買超較多的個股爲，第一金、新光金、彰銀、景碩、永豐金、華碩、大亞、京元電子、智原、旺宏。8 月 8 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，兆豐金、鴻海、陽明、合庫金、台積電、長榮航、亞泥、宏旭 - KY、台新金、臺企銀。