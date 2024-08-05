外資落跑狂賣台股 金管會：7月淨匯出近1860億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-05 19:48

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台股 7 月受政經局勢影響走勢急轉直下，根據金管會統計，外資單月賣超上市櫃股票新台幣 3379 億元，為 2011 年以來同期第 1 大賣超，外資 7 月淨匯出 57.02 億美元，約合新台幣近 1860 億元，今年累計至 7 月，外資仍呈淨匯入 265.97 億美元，約合新台幣 8670 億元。

金管會證期局公布最新統計，2024 年 7 月外陸資賣超上市櫃股票 3379.06 億元，今年截至 7 月底，累計賣超 3096.1 億元，為 2011 年以來同期第 4 大賣超金額。外陸資 7 月淨匯出 57.02 億美元，為 2011 年以來第 7 大匯出金額，今年截至 7 月底，累計淨匯入 265.97 億美元。

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證期局分析本月賣超主要原因，部分美國科技公司財報不如預期，造成全球市場亂流，加上微軟資安供應商 CrowdStrike 爆發資安漏洞，市場避險情緒導致相關科技股賣壓。此外，美國總統大選的不確定性亦為資本市場帶來短期震盪，引發外資賣超台股。

證期局指出，隨著通膨壓力減緩，美國聯準會有望於 9 月降息，有利全球景氣擴張，且 AI 科技應用仍具成長動能，隨著國內景氣復甦，台股未來長期走勢樂觀。

經統計，我國上市櫃公司今年截至 6 月底，累計營收金額為 20.03 兆元，較去年同期成長 10.23%，營收金額為歷年同期次高，第 1 大為 2022 年截至 6 月底累計營收金額為 20.61 兆元。