瑞軒Q2本業轉盈上半年EPS 1.1元 Q3營運衝新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 20:12
瑞軒 (2489-TW) 今 (8) 日公告第二季財報，產品組合轉佳帶動本業轉盈，稅後純益 2.44 億元，每股純益 0.33 元；上半年稅後純益 8.16 億元，年增 170%，每股純益 1.1 元。
展望第三季，瑞軒表示，在大型運動賽事帶動之下，推升電視換機潮，電競監視器出貨量增加；消費電子業務進入旺季，在訂單增加的狀況下，第三季營運表現將可續創新高.
瑞軒第二季營收 59.02 億元，季增 36.5%、年增 53.8%；毛利率 10.3%，季增 2.3 個百分點；營業利益 1.58 億元，較上季及去年同期轉盈，營益率 2.7%，稅後純益 2.44 億元，季減 57.2%，較去年同期轉盈。
累計瑞軒上半年營收 102.26 億元，年增 42.9%；毛利率 9.3%，年增 0.2 個百分點、營業淨利 3861.4 萬元，較去年同期虧轉盈、營益率 0.4%。
瑞軒表示，本業部份受惠消費性電子市場需求增加，也透過改變產品組合、運用 AI 技術推動高端機種生產，提升產品品質及競爭力；業外部分，依公司投資策略規劃持續出脫 VIZIO 股票及匯兌利益的挹注。
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