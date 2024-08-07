史上最大漲點上市櫃212家漲停 外資卻趁大反彈賣超77億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 18:14

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台股今 (7) 日在權值股強力反彈下，大漲 794.26 點，創下台股史上單日最大漲點，以 21295.28 點作收，成交量 4433.24 億元。不過三大法人今天合計僅買超 7.48 億元，其中外資提款 77.95 億元，而鴻海也遭外資減碼 4.4 萬張。

台股今天大漲 794.26 點，寫下台股史上單日最大漲點紀錄，今天上市公司高達 103 家亮燈漲停，且有 980 家上市公司上漲。上櫃公司方面，則有 109 家強攻漲停，798 家上櫃公司上漲。

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 77.95 億元，自營商則賣超 19.55 億元，投信獨站買方，買超 104.99 億元，三大法人合計買超 7.48 億元。

外資今天最青睞友達，買超友達 2 萬張，也同步買超聯電 1 萬張，中石化 9046 張，大亞 8584 張，華邦電 7996 張，台積電 7738 張，國泰金 7683 張，緯創 6497 張，康舒 6188 張，華新 5834 張。

外資賣超方面，今天大幅減碼鴻海 4.4 萬張，台新金 2.1 萬張，兆豐金 1.7 萬張，南亞科 1.6 萬張，廣達 1.6 萬張，臺企銀 1.2 萬張，聯茂 1 萬張，華南金 1 萬張，金寶 9599 張，群創 9102 張。

投信今天則偏愛金融族群，買超兆豐金 9828 張，第一金 9805 張，永豐金 9750 張，中信金 7823 張，富邦金 1689 張。另外，也買超聯電 5344 張，京元電子 2318 張，遠傳 1961 張，鴻海 1925 張，智邦 1705 張。