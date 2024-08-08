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輔信受惠歐洲客戶需求回溫 7月營收年月雙增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 18:48

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輔信總經理鄭瑋勳。(鉅亨網資料照)

輔信 (2405-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收達 1.5 億元，年月雙增。輔信表示，受惠歐洲地區客戶需求提升，推升 7 月營收表現。 

輔信 7 月營收 1.5 億元，月增 9.17%，年增 2.04%；累計今年 1 至 7 月營收 10.18 億元，年增 5.31%。 


輔信指出，由於歐洲盟經濟築底回溫，企業採購需求顯現，帶動旗下德國子公司銷售表現增強，加上新產品出貨順利帶動 7 月銷售力道，進一步推升 7 月營收表現。 

輔信進一步指出，若從訂單需求來看，因應 AIoT 發展應用趨勢，中高階產品與整機系統出貨比例增加，繳出 7 月營收年月雙增的表現。 

展望未來，輔信預期隨著多款 AI PC 與工業級 Edge PC 的陸續發表上市，有助於公司爭取邊緣運算 AI、智慧物聯網相關的訂單，推進公司拓展新應用市場的機會。輔信將逐步完善產品線，下半年營運有望優於上半年。 

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輔信AI PC邊緣運算AI

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