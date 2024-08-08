鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為540.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.61元，其中最高估值17.72元，最低估值-0.01元，預估目標價為540.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.72(17.72)
|23.14
|27.07
|29.79
|最低值
|-0.01(-0.01)
|15.03
|16.63
|18.5
|平均值
|3.97(4.49)
|18.66
|20.46
|23.15
|中位數
|0.61(0.64)
|18.6
|20.27
|23.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|109.30億
|137.33億
|155.23億
|165.40億
|最低值
|106.00億
|111.36億
|116.48億
|118.02億
|平均值
|107.67億
|117.33億
|128.86億
|140.33億
|中位數
|107.56億
|116.07億
|127.26億
|144.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.51
|10.29
|9.01
|12.82
|13.89
|營業收入
|41.30億
|62.09億
|76.04億
|87.48億
|98.39億
詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調升至500元，幅度約5.93%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估下修至16.76元，預估目標價為505.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調升至515元，幅度約3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調升至515元，幅度約3%
鉅亨號貼文看更多
下一篇