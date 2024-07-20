鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調升至500元，幅度約5.93%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 00:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)提出目標價估值：中位數由472元上修至500元，調升幅度5.93%。其中最高估值589元，最低估值325元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予福泰製藥評價：積極樂觀24位、保持中立9位、保守悲觀3位。
福泰製藥今(20日)收盤價為492.24元。近5日股價下跌5.93%，標普指數下跌0.72%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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