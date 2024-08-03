鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調升至515元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 02:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)提出目標價估值：中位數由500元上修至515元，調升幅度3%。其中最高估值600元，最低估值325元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予福泰製藥評價：積極樂觀24位、保持中立9位、保守悲觀3位。
福泰製藥今(3日)收盤價為494.16元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲0.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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