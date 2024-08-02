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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估下修至16.76元，預估目標價為505.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.02元下修至16.76元，其中最高估值17.72元，最低估值0元，預估目標價為505.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.72(18.13)20.4628.4426.43
最低值0(12.87)15.0316.6318.27
平均值12.05(16.73)18.0920.5122.7
中位數16.76(17.02)18.2420.0723.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值109.86億137.42億155.39億165.10億
最低值105.40億110.36億117.75億118.15億
平均值107.66億116.95億129.34億142.29億
中位數107.56億115.99億127.97億145.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.5110.299.0112.8213.89
營業收入41.30億62.09億76.04億87.48億98.39億

詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRTX

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