鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估下修至16.76元，預估目標價為505.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.02元下修至16.76元，其中最高估值17.72元，最低估值0元，預估目標價為505.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.72(18.13)
|20.46
|28.44
|26.43
|最低值
|0(12.87)
|15.03
|16.63
|18.27
|平均值
|12.05(16.73)
|18.09
|20.51
|22.7
|中位數
|16.76(17.02)
|18.24
|20.07
|23.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|109.86億
|137.42億
|155.39億
|165.10億
|最低值
|105.40億
|110.36億
|117.75億
|118.15億
|平均值
|107.66億
|116.95億
|129.34億
|142.29億
|中位數
|107.56億
|115.99億
|127.97億
|145.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.51
|10.29
|9.01
|12.82
|13.89
|營業收入
|41.30億
|62.09億
|76.04億
|87.48億
|98.39億
詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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