鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至4.57元，預估目標價為172.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 22:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.44元上修至4.57元，其中最高估值6.63元，最低估值-0.2元，預估目標價為172.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.63(6.3)
|24.27
|52.49
|21.35
|最低值
|-0.2(-0.2)
|-0.84
|0.31
|2.43
|平均值
|3.72(3.5)
|11.05
|16.42
|11.89
|中位數
|4.57(3.44)
|11.18
|14.44
|13.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.28億
|40.73億
|51.15億
|48.90億
|最低值
|16.63億
|18.03億
|20.92億
|24.29億
|平均值
|19.74億
|29.40億
|35.58億
|38.28億
|中位數
|19.23億
|28.37億
|36.11億
|41.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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