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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至4.57元，預估目標價為172.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 22:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.44元上修至4.57元，其中最高估值6.63元，最低估值-0.2元，預估目標價為172.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.63(6.3)24.2752.4921.35
最低值-0.2(-0.2)-0.840.312.43
平均值3.72(3.5)11.0516.4211.89
中位數4.57(3.44)11.1814.4413.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.28億40.73億51.15億48.90億
最低值16.63億18.03億20.92億24.29億
平均值19.74億29.40億35.58億38.28億
中位數19.23億28.37億36.11億41.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSRPT

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