鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為166.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 13:40
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.75元，其中最高估值6.3元，最低估值-0.2元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.3(6.3)
|25.35
|28.27
|21.35
|最低值
|-0.2(-0.2)
|-0.84
|0.31
|2.43
|平均值
|3.54(3.4)
|10.67
|14.07
|11.68
|中位數
|3.75(3.6)
|10.85
|14.44
|13.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.15億
|40.73億
|51.15億
|48.90億
|最低值
|16.63億
|18.03億
|20.92億
|24.29億
|平均值
|19.28億
|28.46億
|34.95億
|37.33億
|中位數
|18.94億
|28.36億
|36.11億
|41.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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